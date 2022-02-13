شركة البريقة لتسويق النفط تحذر المواطنين من استخدام أسطوانات غاز مقلدة

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط من انتشار إسطوانات غاز مقلدة، ولا تنطبق عليها مواصفات السلامة المعترف بها لدى الشركة.

وأكدت الشركة في تصريح لها أن تسرب هذا المنتج المقلد هدد أمن وسلامة المواطن في بيته، مبينة أيضا مجموعة من الفروقات بين الأسطوانتين تمكن المواطن من تمييز الفرق.

كما أفادت الشركة أن أسطوانات الغاز المقلدة تباع في الشوارع وتحت الكباري وعلى الأرصفة من قبل بعض ضعاف النفوس، وتهيب شركة البريقة لتسويق النفط بكافة الموزعين التابعين لها بعدم استلام أو تبديل هذه الأسطوانات أو تداولها بين الموطنين.

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