الروياتي: ليس في مخططاتنا أي أعمال حربية

قال أحمد الروياتي، مستشار فتحي باشاغا، إنه يطمئن الجميع بأنه ليس في مخططاتنا أو حتى مخيلتنا أي أعمال حربية، وما إن يحين الموعد لن تشاهدوا إلا استلام آمن أو تلاشي تكتيكي.

وأوضح الروياتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” من باب اطلاعي على التفاصيل بشكل كبير، أطمئن الجميع بأنه ليس فى مخططاتنا أو حتى مخيلتنا أي أعمال حربية”.

وأضاف الروياتي:” لن تكون هناك لا حرب ولا حروب ولا حتى صدامات أو مناوشات بسيطة.

وتابع:” كل الأمور تم ضبطها على أحسن ما يرام مع كل الفاعلين و المتحركين، وما أن يحين الموعد لن تشاهدون إلا استلام أمن أو تلاشي تكتيكي”.

واستطرد:” ما ستشاهدونه بعد قليل ليس إلا سياسة ضبط للايقاع، وإشارة بسيطة لواقع لا نريد حتى الخوض فى الحديث عنه ولكنهم يرغموننا على التذكير به على الأقل، مختتما:” وإلى الدولة ماضون”.

وشهدت العاصمة طرابلس وصول أرتال عسكرية من مختلف مدن المنطقة العربية، بعد ساعات من تكليف البرلمان لباشاغا برئاسة الحكومة الجديدة.