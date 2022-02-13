وليامز: التقيت باشاغا رئيس الوزراء المكلف

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وذلك بعد لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقالت وليامز عبر حسابها على «تويتر» إنها التقت «اليوم رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، وأكدت على ضرورة المضي قدمًا بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي اقصاء، وشددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن».

– بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

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ودعت وليامز خلال لقائها مع الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء، جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات إلى العمل «ضمن الإطار السياسي» والحفاظ على الهدوء واستقرار ليبيا، كما جددت التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتمكين الليبيين من الانتخابات.

الدبيبة يطلع وليامز على مناقشاته لوضع خطة لانجاز الانتخابات

من جانبه، أطلع الدبيبة وليامز خلال اللقاء على المناقشات التي أجرها خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لـ«وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف».

وأكد في تصريح نشره مكتبه الإعلامي على «ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام».

وتأتي لقاءات وليامز مع باشاغا والدبيبة على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بعدما قرر مجلس النواب، الخميس الماضي، تكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.