عقب خسارته أمام الصومال.. المنتخب الوطني لكرة السلة يغادر البطولة العربية

العنوان-الإمارات

غادر المنتخب الليبي لكرة السلة منافسات البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة المقامة حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك عقب خسارته في ربع نهائي البطولة بعد خسارته أمام نظيره الصومالي بنتيجة 92-88 نقطة.

وكان قد حقق المنتخب الليبي لكرة السلة فوزا ثمينا على نظيره الأردني بنتيجة 81 – 69 نقطة، وكان الفوز الثاني له في ثالث مبارياته في البطولة.

وكان قد خسر المنتخب الليبي مباراته الأولى أمام المنتخب التونسي، قبل أن يحقق الفوز في مباراته الثانية مساء أمس على حساب مستضيف البطولة المنتخب الإماراتي.