“الدبيبة” يشدد على ضرورة استكمال خارطة الطريق الأممية

شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف، وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام، مشيراً إلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية.

وكشف الدبيبة، خلال لقائه بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، عن إجرائه نقاشات خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد، لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

يذكر أن الدبيبة، رفض تسليم السلطة إلى حكومة بديلة قبل إجراء الانتخابات، مؤكداً أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وسط تصاعد الأزمة السياسية، عقب تعيين مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

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