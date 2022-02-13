عقب لقاء الدبيبة وباشاغا.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة للعمل ضمن الإطار السياسي

أخبار ليبيا 24

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز. دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل ضمن الإطار السياسي. والمحافظة على استقرار ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم حق الليبيين في الانتخابات.

مناقشة التطورات السياسة مع الدبيبة

وجاء ذلك في تغريدة لها عقب لقائها، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. والذي خُصِّص لمناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية.

وقالت وليامز: “زرت اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد”.

الأمم المتحدة ملتزمة بإعلاء صوت الليبيين

وأضافت وليامز: “استعرضنا العملية الجارية وجددت التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي. وأن نحافظ قبل كل شيء على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها”.

وأكدت وليامز أن “الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت”.

لقاء رئيس الحكومة الجديدة

دعوة وليامز جاءت أيضا عقب لقائها مع رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا. والذي شددت من خلاله على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في طرابلس. وكافة أنحاء البلاد. وعلى ضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز في تغريدة لها: “التقيت اليوم رئيس الوزراء المكلف، السيد فتحي باشاغا. وأكدت على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي اقصاء”.