ويليامز تؤكد لباشاغا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن واجراء الانتخابات

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته إلى ليبيا ستيفاني وليامز خلال لقاءها مع رئيس الحكومة الجديدة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا أكدت له، على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي اقصاء، وشددتُ على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك بعد مباركة العديد من الجهات المحلية توافق مجلسي النواب والدولة حول خارطة طريق سياسية لحل الازمات وتلبية احتياجات المواطنين.