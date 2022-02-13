مندوب ليبيا بالجامعة العربية يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، مع السفير علي حلبي، مندوب الجمهورية اللبنانية لدى جامعة الدول العربية، في إطار زيارة تعد الأولى من نوعها، وتستهدف توطيد العلاقات بين البلدين.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش الجانبان، آخر التطورات الراهنة في المنطقة، وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك فى شتى المجالات، والارتقاء به إلى مستويات أرحب، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، بما يلبى طموحات وتطلعات البلدين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين.