ماذا في لقاء باشاغا مع ستيفاني ويليامز ؟

استقبل رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف فتحي باشاغا بمكتبه في العاصمة طرابلس مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

وبحسب بيان عن مكتبه الإعلامي على الفايسبوك، فقد “تطرق الاجتماع إلى جهود رئيس الوزراء المكلف في مشاوراته حول تشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل ويضمن المشاركة السياسية الواسعة”.

وأكّد باشاغا “حرصه على استقرار الأوضاع الأمنية والإلتزام بالأطر الدستورية والآجال الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحفاظ على العملية السياسية” وفق نص البيان.

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