ثابت ومندوب لبنان لدى الجامعة العربية يبحثان التطورات في المنطقة

العنوان-القاهرة

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، اليوم الأحد، مع السفير، علي حلبي، مندوب الجمهورية اللبنانية لدى الجامعة، وذلك في إطار زيارة تعد الأولى من نوعها، وتستهدف توطيد العلاقات بين البلدين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش الجانبان، آخر التطورات الراهنة في المنطقة، وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك في شتى المجالات، والارتقاء به إلى مستويات أرحب، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، بما يلبى طموحات وتطلعات البلدين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.