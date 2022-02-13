دومة: المعضلة ليست في توافق المجلسين بل الغموض في آلية التوافق الذي سيطيل أمد الأزمة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على الأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المعضلة ليست في توافق المجلسين، فهذا أمر محسوم بل الغموض في آلية التوافق، وهذا ما سيطيل أمد الأزمة.

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