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دومة: المعضلة ليست في توافق المجلسين بل الغموض في آلية التوافق الذي سيطيل أمد الأزمة

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على الأحداث التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المعضلة ليست في توافق المجلسين، فهذا أمر محسوم بل الغموض في آلية التوافق، وهذا ما سيطيل أمد الأزمة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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