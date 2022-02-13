رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ليبيا في زيارة تستغرق يومين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأنه من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى ليبيا في زيارة قالت عنها إنها معدة مسبقا، وتستغرق يومين.

وبحسب الوكالة، فإن اشتية سيجري خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين في ليبيا، تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما نقلت الوكالة، بأن اشتية سيلتقي رؤساء مجلسي النواب والرئاسي إلى جانب رئيس الوزراء، كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات.

وكانت وزارتا الاقتصاد في كلا البلدين، قد اتفقتا على عقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم بعدة مجالات، وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد، والاستثمار بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة

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