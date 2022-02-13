هل يتراجع الأعلى للدولة عن توافقاته مع مجلس النواب؟

قال المجلس الأعلى للدولة، بأن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب إلى جانب تغيير رئيس الوزراء، هي قرارات غير نهائية.

وأضاف المجلس في بيان له اطلعت 218 على نسخة منه، بأن هناك العديد من الملاحظات حول هذه الإجراءات، مؤكدا بأن قرار المجلس بالخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة.

وأشار المجلس خلال البيان الذي استهله بالتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة فبراير، إلى أنه يقدم الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدا عن أي مكاسب سياسية، ومصالح ضيقة قد يفكر فيها البعض، حسب وصفه، مجددا التزامه بأهداف ومبادئ الثورة.

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