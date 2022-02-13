امغيب: باشاغا رجل المرحلة وموقف الأمم المتحدة الداعم للدبيبة غير منطقي

وصف عضو مجلس النواب سعيد امغيب، تصريحات الأمم المتحدة بالاعتراف بعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء بعدما أعلن البرلمان اختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة بـ”غير المنطقية”.

وأضاف امغيب، خلال مداخلة هاتفية لقناة “صدى البلد” المصرية، أن “هذه الأطراف الخارجية لا تريد للوطن استقرارا ولا يهم الشعب الليبي ما يقال في الخارج”.

وتابع قائلا إن “البرلمان الليبي قال كلمته واختار عن اقتناع فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة حتى تعيش ليبيا بعيدة عن سيطرة وهيمنة القوى الخارجية”، مستطردا: “مجلس النواب حاول في السنوات الماضية إصدار بعض القرارات لكنه اكتشف أن هناك من يستخدم الطرف الآخر في السلطة لإجهاض تلك القرارات”.

وأوضح أن “باشاغا رجل المرحلة الجديدة في ليبيا، والليبيون لا يهمهم موقف الأمم المتحدة”، مؤكدا أن هذه الحكومة لاقت قبولا كبيرا من مجلسي النواب والدولة، الأمر الذي جعل القوى الخارجية في موقف حرج.

وبيّن أن القيادة العامة تؤيد حكومة فتحي باشاغا الجديدة التي اختارها البرلمان، على اعتبار أنها تدعم كل ما يصون سيادة الأراضي الليبية، وتثبت للجميع أنها لا تسعى للسلطة وتريد تحرير البلاد.