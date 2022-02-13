«المشري»: التعديل الدستوري الـ 12 وتغيير رئيس الوزراء قرارات غير نهائية

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أن “التعديل الدستوري الثاني عشر وتغيير رئيس الوزراء قرارات غير نهائية”، بحسب كلامه.

وقال «المشري» في بيان صحفي، نشرته صفحة مجلس الدولة على فيسبوك، إن المجلس” يهنئ الشعب الليبي بذكرى ثورة 17 فبراير، ويؤكد التزامه بمبادئ الثورة وصونه للدماء والتضحيات التي عبدت الطريق للثورة”، على حد زعمه.

وأضاف؛ “بهذا المناسبة نؤكد للجميع أن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر من مجلس النواب وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية، وهناك ملاحظات حولها وأن قرار المجلس بهذا الخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة”، بحسب قوله.

وختم البيان؛ موضحًا؛ أنه سيتم تقديم الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدا عن أية مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر فيها البعض”، على حد تعبيره.