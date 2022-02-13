رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة رسمية إلى ليبيا تستمر يومين

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، برفقة وفد رسمي إلى ليبيا في زيارة رسمية تستمر يومين وكان في استقباله وزير الداخلية اللواء خالد مازن في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، بحسب «رويترز».

وقال اشتية عبر صفحته على «فيسبوك» إن زيارته إلى ليبيا «معدة مسبقًا» و«تستغرق يومين» وسيجري خلالها «محادثات مع المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية».

وأضاف اشتيه أنه سيلتقي «خلال الزيارة رئيس مجلس الرئاسة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب»، منوهًا بأنه والوفد المرافق له سيوقع «في الختام اتفاقات بين فلسطين وليبيا في مجالات متعددة».