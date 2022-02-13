ميليت: الشعب الليبي يريد الانتخابات والنخبة السياسية لا تريدها

العنوان-لندن

قال السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، أن ليبيا تواجه حالة كبيرة من الغموض لا تخدم الشعب الليبي وعلى الأمم المتحدة المطالبة بإجراءات شفافة ومقبولة قانونا.

وفي تصريح لوكالة “فرانس برس” قال ميليت: أن “عدة أعضاء من مجلس النواب دافعهم هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى إجراء الانتخابات”.

وأضاف ميليت: “الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريدها”.

وأوضح ميليت أن حرمان الليبيين من حق التصويت وتأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس.