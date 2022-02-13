الإذاعية فاطمة عمر.. قصة رفيقة الليبيين في رمضان لـ4 عقود

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف الثالث عشر من فبراير من كل عام. والإذاعة الليبية التي تأسست العام 1957، جزء من هذا الاحتفاء العالمي. وهنا لابد من أن نتذكر الأسماء الإذاعية النسائية الليبية أمثال حورية مظفر، فاطمة الناجح، فاطمة الشكري، ونعيمة بحيري، سالمة الحمري، وآمنة ابريك، وهدى صبري وغيرهن الكثيرات من اللواتي مهّدن الطريق للأجيال القادمة في المجال الإذاعي والتليفزيوني.

سنتحدث عن الإعلامية الراحلة فاطمة عمر (1949 ـ 2017) رفيقة الليبيين في رمضان من خلال “حكايات البسباسي” رفقة الفنان الراحل طاهر اجديع.

ويعد برنامج “حكايات البسباسي” من أقدم المنوعات الرمضانية التي يتتبعها الليبيون لأكثر من أربعة عقود، وهو من تأليف وإخراج الفنان الطاهر الجديع، الذي كان يقوم بدور البسباسي، إلى جانب الراحلة فاطمة عمر، التي كانت تقوم بدور غرسة.

ولدت فاطمة عمر في العاصمة طرابلس في الثالث من ديسمبر وعرفت كمقدمة لنشرات الأخبار الرئيسية في الإذاعة والتليفزيون منذ حقبة السبعينيات، ورحلت بعد أن قدمت أعمالاً تثري الرصيد الإعلامي والثقافي للمكتبة الإذاعية الليبية.

وقدمت الراحلة فاطمة عمر خلال مسيرتها الإعلامية التي دامت أكثر من أربعة عقود العديد من البرامج الاجتماعية الهادفة. مثل برنامج “الأسرة” الذي يعنى بالبيت والمرأة والطفل. وقدمت وأعدت برنامج ” المسابقة القرآنية” في تتبع آيات وسور ومفردات القرآن الكريم عبر مواسم طويلة من شهر رمضان المبارك. هذا البرنامج الذي أعد من البرامج المميزة في تلك الفترة. وسلسلة “على هامش التاريخ” التي كان يكتبها الشاعر الغنائي عمر رمضان.

وكان من أشهر المسلسلات الإذاعية التي قدمتها مسلسل “المراهقة” مع الفنانين شعبان القبلاوي، وعلي القبلاوي، فيما كان آخر عمل إذاعي للراحلة فاطمة عمر برنامج “عويلتنا” الذي بث عبر راديو الجوهرة في طرابلس.

دخلت الإعلامية فاطمة عمر مصحة المختار بطرابلس في مارس 2017، بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم. قبل أن تغادر إلى مدينة اسطنبول التركية على نفقتها الخاصة نظرًا لحالتها الصحية الحرجة بعد أن اكتشفت إصابتها بـ “لوكيميا الدم”، وتلقت العلاج الكيماوي في مصحة ميموريال التركية، ورغم الوعود من شخصيات حكومية بالتكفل بمصاريف العلاج إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح.

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