“ستيفاني” لـ”باشاغا”: لابد من المحافظة على الاستقرار في طرابلس وفي كل أنحاء ليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أنها أكدت على رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، ضرورة عدم إقصاء أي أحد والمضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية.

وقالت «ستيفاني» على حسابها الرسمي في تويتر: “‏التقيت اليوم رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، وأكدت على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي اقصاء”.

وأوضحت أنها “شددتُ على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت «ستيفاني» في تغريدة أخرى، أنها زارت “رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد”.

وأوضحت أنها “استعرضت مع «الدبيبة» واستعرضنا العملية الجارية وجددتُ التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ، قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها”.

وختمت؛ “وتظل الأمم المتحدة ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.