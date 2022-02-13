ضبط أسطوانات غاز طهي أخفيت بمستودع بشحات لغرض بيعها بالسوق السوداء

العنوان-شحات

أجرى قسم النجدة بمديرية أمن شحات بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي جولة تفتيشية على مستودعات الغاز داخل نطاق المدينة.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أنه تم ضبط عدد من أسطوانات غاز الطهي في أحد المستودعات تم إخفائها لغرض بيعها في السوق السوداء بالمدينة، لافتة أنه تم إحالة الضبطية للجهات المختصة للاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأثنى مدير أمن شحات على جهود أعضاء قسم النجدة بالمديرية وجهاز الحرس البلدي شحات للحد من ظاهرة استغلال المواطن.

وأوضحت مديرية أمن شحات أن ذلك يأتي في إطار الحرص الدائم من أفراد الأمن بالمديرية على تخفيف العبء على المواطنين.