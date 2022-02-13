الإذن بإنشاء محطة كهربائية استعجالية في زليتن بقدرة 1044 ميغا وات

أذنت حكومة الوحدة للشركة العامة للكهرباء، استثناء من لائحة العقود الإدارية بطريق التكليف المباشر، بالتعاقد مع شركة أورباكون UCC لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء الغازية الاستعجالية، بقدرة 1044 ميغاوات.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشروع الـ 900 مليون يورو، شاملة بنود الأعمال الإضافية التي يتطلبها ربط المحطة بالشبكة العامة، وتصريف الطاقة المنتجة، وخط الغاز اللازم لتشغيلها.

كما منح قرار الحكومة الذي حمل الرقم 95 لسنة 2022، الإذن بالتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ مشروع القيام بأعمال الصيانة طويلة الأجل لمحطة كهرباء زليتن الاستعجالية.

وبلغت القيمة المالية للمشروع 135 مليون يورو، تتضمن إجراء عمرتين جسيمتين لكل وحدة من وحدات المحطة، شاملة قطع الغيار.

كما أذن القرار بالتعاقد مع ائتلاف الشركة العربية للاستشارات، والخدمات الهندسية “أسيسيكو”، وشركة هيل إنترناشونال، بمبلغ فاق الـ 12 مليون يورو، كاستشاري لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الاستعجالية.

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