الكيلاني: سأعمل على تشجيع أسر أطفال التوحد على الانخراط في تأهيلهم وتعليمهم

افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في افتتاح مركز تشخيص وعلاج أطفال التوحد بطرابلس.

يأتي هذا الافتتاح في إطار الجهود الحثيثة للاهتمام بفئات ذوي الإعاقة والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه ضم أقسام مختلفة وفيها التجهيزات والمعدات الخاصة بتأهيل أطفال التوحد وبعدة تخصصات.

وشددت الكيلاني في كلمة لها على بذل قصارى جهدها لتذليل كافة الصعاب التي تواجهه خاصة فيما يتعلق بتسوية أوضاع الموظفين الإدارية والمالية وتشجيع أسر أطفال التوحد على الانخراط في تأهيلهم وتعليمهم بعد نقل تبعية هذا الصرح المهم للوزارة.

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