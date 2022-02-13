الرفادي: على مجلس الدولة اتخاذ موقف قوي لمنع تدليس وتآمر البرلمان

قال رئيس حزب الجبهة عبدالله الرفادي، “على أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، اتخاذ موقف موحد قوي لمنع الزيف والتدليس والتآمر، في المسرحية التي كان بطلها رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، خاصة بعد تصريح خالد البيباص، المرشح لرئاسة الحكومة”، بحسب زعمه.

وقال الرفادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المجلس الأعلى للدولة مليء بالكفاءات من الرجال والنساء الذين يقدمون مصلحة الوطن قبل أية اعتبارات شخصية أو جهوية، وأمام الجدل الحاصل على سلامة الإجراءات التي تمت التي تمت فيما اطلق عليها التوافق مع مجلس النواب”، بحسب زعمه.

وأضاف أن “المشهد الذي شاهدناه مسرحية كان بطلها المستشار عقيله صالح”، متابعا: ”على أعضاء مجلس الدولة اتخاذ موقف موحد وقوي لمنع الزيف والتدليس والتآمر خاصة أمام تصريح المرشح لرئاسة الوزراء خالد البيباص”، بحسب زعمه.