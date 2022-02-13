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الروياتي: لا أعمال حربية أو صدامات ولا حتى مناوشات بسيطة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى أحمد الروياتي مستشار رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، القيام بأي أعمال حربية أو صدامات أو حتى مناوشات بسيطة، باعثا برسالة طمأنة للجميع.

ولفت الروياتي، في إدراج له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن كل الأمور تم ضبطها على أحسن ما يرام مع كل الفاعلين والمتحركين، مشيرا إلى أنه عندما يحين الموعد لن يشاهد إلا استلاما آمنا أو تلاشٍ تكتيكي.

وأضاف الروياتي القول بأن ما سيتم مشاهدته “بعد قليل ليس إلا سياسة ضبط للإيقاع، وإشارة بسيطة لواقع لا نريد حتى الخوض في الحديث عنه، ولكنهم يرغموننا على التذكير به على الأقل”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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