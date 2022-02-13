البدري يبحث مع رئيس المحكمة الدستورية بالأردن تعزيز العلاقات في المجال القضائي فبراير 13, 2022

التقى السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية “هشام التل، والأمين العام بالمحكمة الدستورية “عبداللطيف أحمد النجداوي”.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات في المجال القضائي، من حيث تبادل الخبرات العلمية و العملية، كما تطرق الجانبين إلى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وإمكانية تطوير وتنمية العلاقات الثنائية فيما بينهم.

كما تم الحرص والتأكيد على ضرورة تقوية قنوات التواصل والعلاقات بين المؤسسات المختصة من الجانبين و الارتقاء بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب بيان صادر السفارة الليبية بالأردن.