«قزيط»: إجراءات تزكية «باشاغا» لرئاسة الحكومة جرت بطريقة سرية وغامضة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن “إجراءات تزكية فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة جرت بطريقة سرية وغامضة”، وفقًا لكلامه.

وأضاف «قزيط»، في تصريح صحفي، أن “الاتفاق السياسي ينص على أن الاستشارة الملزمة تكون عبر التصويت على التعديل الدستوري أو على تغيير الحكومة”، بحسب تعبيره.

وأوضح أن “تأجيل الجلسة دليل على أن هناك خلافا في وجهات النظر واعتراضا على الآلية التي جاءت عن طريق الأبواب الخلفية”، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الخميس الماضي لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.