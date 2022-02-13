أبوجناح يفتتح الدورة 14 لمعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

13 February, 2022

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بمعرض طرابلس الدولي اليوم ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية

ويقام المعرض بتنظيم من شركة الواحة للمعارض، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وحضر الافتتاح وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال ،ووكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود ،ووكيل وزارة الخارجية عمر الكتي ، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، وبمشاركة 200 شركة عارضة، وعدد من السفراء العرب والأجانب في ليبيا.

وصرحت رئيس ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية الدكتورة أمال عبدالله الترهوني ، إن ” انعقاد الملتقى يؤكد على مدى أهمية الرعاية الصحية في منظومة الصحة الليبية ، حيث يحتفي هذا الحدث يتواصل لثلاثة أيام بالتقدم في مجال الرعاية الصحية،ويوفر منصة لتبادل المعرفة،و تتيح ورش العمل الفرصة لمناقشة أفضل الممارسات من مواضيع المعرض وهي محاربة الجهاز المناعي لفيروس كورونا و دورة حياة فيروس كورونا و الأدوية و المستحضرات الطبية و المعدات و المستلزمات و التجهيزات الطبية و معدات العلاج الطبيعي و الأطراف الصناعية و علم الأورام و الأعصاب و غيرها من الموضوعات و الذي تشارك به العديد من الدول من مختلف قارات العالم “.

أشارت الترهوني إلى ” أن هذا الملتقى فرصة ثمينة للعمل الجماعي للوصول لتنفيذ أفضل برامج في مجال الرعاية الصحية في ليبيا بالتعاون بين القطاعين العام و الخاص و لنصنع التحديات واقع جديد يسهم في تقديم أفضل برامج الرعاية الصحية عن طريق الاستفادة من القدرات و التجارب العملية الناجحة. “

ويذكر أن هذا الملتقى العلمي يناقش عددًا من المواضيع أبرزها، عدم انتظام تدفق الأدوية التخصصية وخاصة الأورام، وأثر الاستثمارات في مؤسسات النفع العام الصحية، وبروتوكول تعامل المنظمات المانحة الدولية والمحلية مع وزارة الصحة، إلى جانب التأمين الصحي العام في ليبيا، وبرامج الصحة المدرسية. يشار إلى أنه قد تم الإعلان عن إطلاق أول بطاقة تأمين صحي خلال الملتقى.

ويشارك في الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 13–15 فبراير، مختلف الجهات والقطاعات التي تسعى للرفع من مستوى صحة المواطن الليبي، إلى جانب الأطقم الطبية والطبية المساعدة وكل من له دور في تطوير قطاع الصحة في ليبيا.

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