رئيس الوزراء الفلسطيني يتجه إلى ليبيا في زيارة تستغرق يومين

العنوان-طرابلس

من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى ليبيا في زيارة معدة مسبقا، وتستغرق يومين، وذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، فإن اشتية سيجري خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين في ليبيا، تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما نقلت الوكالة، بأن اشتية سيلتقي رؤساء مجلسي النواب والرئاسي إلى جانب رئيس الوزراء، كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات.

وكانت وزارتا الاقتصاد في كلا البلدين، قد اتفقتا على عقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم بعدة مجالات، وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد، والاستثمار بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة