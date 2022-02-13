انطلاق أعمال ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الـ 14 للرعاية الصحية

افتتح وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية في معرض طرابلس الدولي ،الذي تنظمه شركة الواحة للمعارض والمستمر خلال الفترة من 13–15 فبراير.

وأعرب أبو جناح عن سعادته بحضور أكبر حدث سنوي في قطاع الرعاية الصحية في شمال أفريقيا، والذي يركز على توفير متطلبات واحتياجات قطاع الصحة.

وقال أبو جناح إن مثل هذه الملتقيات والمعارض الدولية يجب أن تنال الزخم الكافي لإظهارها، لما لها من مردود إيجابي على الدولة الليبية، في فهم سوق الاستثمار وتطوير القطاع الصحي وتدريب الكوادر الطبية.

ويناقش الملتقى عددا من المواضيع الهامة أبرزها، عدم انتظام تدفق الأدوية التخصصية وخاصة الأورام، وأثر الاستثمارات في مؤسسات النفع العام الصحية، وبروتوكول تعامل المنظمات المانحة الدولية والمحلية مع وزارة الصحة، إلى جانب التأمين الصحي العام في ليبيا، وبرامج الصحة المدرسية.

وجرى خلال الملتقى الذي شاركت فيه 200 شركة عارضة ، الإعلان عن إطلاق أول بطاقة تأمين صحي.

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