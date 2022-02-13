الاعتداء على إعلامية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا واقعة الاعتداء الجسدي المباشر الذي تعرضت له الإعلامية مبروكة المسماري. مراسلة قناة 218 الفضائية أثناء تأدية مهام عملها الإعلامي بمدينة بنغازي مساء يوم أمس السبت، من قبل مسلحين خارجين عن القانون.

واستنكرت اللجنة في بيان لها تحصلت على نسخة منه وكالة أخبار ليبيا 24، هذه الواقعة. مؤكدة أن هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية في ليبيا. تُمثل انتكاسة خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، ومصادرة لمكسب حرية التعبير. خصوصاً أمام تكرّر وتصاعد هذه الانتهاكات والاعتداءات ومحاولات التضييق على حرية الصحافة والإعلام في ليبيا.

وأوضح البيان أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.

وطالب البيان، مديرية أمن بنغازي ومكتب المحامي العام بنغازي بفتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات الواقعة المشينة. التي طالت الإعلامية مبروكة المسماري، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم وإنهاء الإفلات من العقاب.

و دعت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين. تكفل محاسبة الجناة ويضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين في ليبيا. ‎

كما دعت اللجنة، جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد بضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام. ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا. وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا.