واصفين إياه بـ “التاريخي”.. 118 تشكيلا مسلحا من مصراتة ترحب بتوافق النواب والدولة

العنوان-مصراتة

أعلن 118 تشكيلًا من القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة بمدينة مصراتة، اليوم الأحد، ترحيبهم “بالاتفاق الليبي – الليبي” الذي جرى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وما نتج عنه من تعديل دستوري وتسمية رئيس للوزراء يتولى شؤون البلاد إلى حين الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، واصفين الاتفاق بين المجلسين بـ”التاريخي”.

وطالبت التشكيلات الموقعة على البيان الصادر، اليوم الأحد، بعثة الأمم المتحدة والدول المعنية والمهتمة بالشأن الليبي بمباركة هذا الاتفاق ودعم هذا المسار.

وقال البيان: “إن ثوار مدينة مصراتة لم ولن يكونوا يومًا حجرة عثرة في طريق التداول السلمي للسلطة وبناء الدولة”، داعين الجميع للالتفاف حول هذا الاتفاق وعدم الانجرار وراء الفتن.