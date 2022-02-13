المشري يدافع عن تنصيب باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة

تحولت العاصمة الليبية طرابلس إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بعدما احتشد مسلحون موالون لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رفضاً لقرار مجلس النواب تنصيب غريمه فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، لرئاسة حكومة الاستقرار الجديدة في البلاد، وسط فوضى مؤسسية.

وسعت المبعوثة الأممية الخاصة ستيفانى ويليامز إلى الوساطة، حيث اجتمعت أمس مع الدبيبة بمقر حكومته في طرابلس. وأكد الدبيبة لويليامز ضرورة عقد الانتخابات واستفتاء الدستور هذا العام، مشيرا إلى أنه ناقش مع سياسيين وضع خطة بالخصوص، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية العام الماضي في مدينة جنيف السويسرية. كما شدد على مسؤولية كل الأطراف، لتهيئة الظروف المناسبة لذلك خلال العام الجاري.

وأشاد الدبيبة أمس بما وصفه بالتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد، واعتبر أن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة.

وخاطب مؤيديه عبر موقع تويتر قائلا «استمروا في رفع الصوت عاليا لا للتمديد، نعم للانتخابات».

وشكر أهالي منطقة رقدالين والمنظمين لملتقى المصالحة الوطنية على حسن الاستقبال والتنظيم، سمعت صوتهم بوضوح، نعم للمصالحة نعم للانتخابات لا للتمديد.

ورددت وسائل إعلام محلية معلومات عن وصول وفد برئاسة علي الدبيبة عضو لجنة الحوار إلى تركيا للقاء المسؤولين الأتراك ومحاولة إقناع عدد من مدراء الشركات التركية بالضغط على حكومتهم لتعطيل مسار الحكومة الجديدة مقابل المزيد من العقود في ليبيا.

من جهتها، قالت ويليامز إنها بحثت مع الدبيبة، آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد.

وأوضحت في بيان لها أمس أنهما استعرضا العملية الجارية، لافتة إلى أنها أكدت مجددا أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ، قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وقالت إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

كما أكدت في اجتماعها مع من وصفته برئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، مشيرة إلى أنها شددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

في المقابل، اجتمع باشاغا مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة محمد الحداد، كما اجتمع مساء أول من أمس مع قادة ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة غربي البلاد، لهدف الحصول على تأييد للحكومة الجديدة.

وقالت مصادر مقربة من باشاغا إن حكومته ستؤدي اليمين القانونية في جلسة لمجلس النواب بمشاركة مجلس الدولة وفق المدة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين، مشيرة إلى أنه يعكف حاليا على تشكيل فريقه الحكومي عبر مشاورات مع كل القوى السياسية لإخراج حكومة تتمتع بتوافقات واسعة.

بدوره، دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن تعيين باشاغا، وقال في بيان متلفز مساء أول من أمس إنه يستند إلى توافق مع مجلس النواب والنص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس (آذار) الماضي لحكومة الدبيبة، على أن تنتهي مدتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واتهم المشري حكومة الدبيبة بشن ما وصفه بحملة موجهة ضد مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أنه لن يسمح بصدام وعنف بسبب ملف السلطة التنفيذية.

وعاد الهدوء في وقت مبكر من صباح أول من أمس إلى ميدان الشهداء بوسط طرابلس بعد استعراض للقوة نفذته ميليشيات مسلحة موالية للدبيبة وفدت للمدينة من مصراتة وصبراتة والزاوية.

ووسط استنفار أمني وعسكري، احتشدت مجموعات مسلحة في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، ووصل رتل يضم أكثر من 200 سيارة وآلية عسكرية، وفقاً للقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية في وقت متأخر من مساء أول من أمس.

وظهرت قوافل عسكرية لمسلحين وهي تجول وسط طرابلس قادمة من صبراتة التي زارها الدبيبة أول من أمس، بينما أعلن تجمع لتشكيلات مسلحة موالية للدبيبة رفضها لإجراءات البرلمان ودعمها لحكومته وسط إطلاق نار في الهواء. ورفضت قوة حماية الزاوية وغرب طرابلس التابعة للمنطقة العسكرية الغربية في بيان لها ما وصفته بتعدي مجلس النواب على المسار الدستوري، وطالبت ببقاء حكومة الوحدة.

كما صدرت مواقف مماثلة من عدد من أهالي تاجوراء ومجلس حكماء ومهجري بنغازي ومكونات وقبائل فزان.

في المقابل، أيد المجلس الأعلى لأعيان وحكماء الزنتان، الخطوات التي اتخذها مجلس النواب بوضع خارطة طريق، وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها التحضير للانتخابات.