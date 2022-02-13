هيئة رصد المحتوى الإعلامي توقع مذكرة شراكة مع منظمة تقنية المعلومات

العنوان-طرابلس

وقعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، اليوم الأحد، على مذكرة شراكة، في مجال السلامة الرقمية مع المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر الهيئة بمدينة طرابلس، بحضور رئيس الهيئة جلال عثمان، ونائب الرئيس منير مفتاح، وحضر عن المنظمة رئيس مجلس الإدارة أمين صالح، ومديرة المشاريع نورا الشيباني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون في مجال السلامة الرقمية، والتدريب، والسياسات الرقمية بالإضافة فتح آفاق التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للمؤسستين، من خلال تبادل الخبرات في مجال رصد الاخلالات المهنية في المحتوى المتعلق بأخبار التقنية، والإنترنت.

وقال جلال عثمان، أن الهيئة تسعى لعقد أكبر قدر من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، كل في إطار تخصصها، خصوصًا تلك التي أثبتت جدارتها من خلال من قدمته من برامج وأنشطة مجتمعية خلال السنوات الماضية.