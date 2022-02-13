دورة تنشيطية في التدقيق على أمن الطيران المدني بتونس

بدأت في العاصمة التونسية اليوم الأحد، الدورة التنشيطية في التدقيق على أمن الطيران المدني، والتي تنظمها شركة ” ريد لاين الإنجليزية”، وتشرف عليها شركة ” كولمن انترناشيونال”.

ويشارك في هذه الدورة من طرف مصلحة المطارات، مديرو إدارة المعايير، ومكتب الأمن والسلامة بمطار معيتيقة، بالإضافة إلى مدير وموظفين مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني، وبعض عناصر الأمن التابعين للإدارة العامة للمنافذ بجهاز الأمن الداخلي.

وتستمر هذه الدورة لمدة 5 أيام، ستُمكن المشاركين فيها من التدقيق على المطارات، للتأكد من تطبيق تدابير الأمن الواردة في الملحق الـ 17 الصادر عن المنظومة الدولية للطيران المدني، والالتزام بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش على المسافرين، والحقائب الموصى بها، ووضع الخطط التصحيحية اللازمة، لحماية وتأمين المطارات من أفعال التدخل غير المشروع، والأعمال التي قد تعرض سلامة النقل الجوي للخطر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية