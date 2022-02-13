جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبض على أحد المطلوبين في قضايا خطف وسرقة وقتل وإخفاء قسري ومتورط في خفايا المقابر الجماعية، ومن وراء أكبر الجرائم الإنسانية التي حدثت في تاريخ ليبيا، دون أن تقدم توضحيًا بشأن طبيعة هذه الجرائم.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عناصر جهاز الردع بالتعاون مع عناصر قوة مكافحة الإرهاب مصراتة، نفذوا عملية أمنية مشتركة لضبط المدعو «حاتم عامر محمد عبد القادر دندو»، لافتًا إلى أنه متهم في العديد من القضايا في مدينة ترهونة، حيث «تورط مع الكانيات التي كانت تسيطر على المدينة».

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وأضاف أن المتهم لديه العديد من المحاضر المقيدة ضده في كثير من المراكز الأمنية داخل المدينة وخارجها.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم على «أبرز القضايا والجرائم التي ارتكبت عندما كان حليفاً للكانيات بغطاء الشرعية» بصفته مقدم وكان مكلفًا حينها رئيساً لقسم شرطة النجدة بمدينة ترهونة.