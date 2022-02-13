مازن يبحث التعاون الأمني مع القائم بأعمال السفارة المجرية

بحث وزير الداخلية خالد مازن، مع القائم بالأعمال بالسفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وبرامج التدريب، وتأهيل الكوادر الأمنية لمنتسبي الوزارة في مجال كشف تزوير وتزييف الوثائق والمستندات الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم الجانبين.

وعبر غابرييل عن ارتياحه لما تشهده العاصمة من استقرار أمني أثناء فترة تواجده بها، مثمنا جهود وزارة الداخلية في إرساء الأمن داخل البلاد.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، مدير إدارة العلاقات والتعاون صلاح الدين بن سليمان، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوزير أبو الربيع سليمان الباروني، وفق ما نقله موقع الوزارة الرسمي على منصة فيسبوك.

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