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من بينهم 51 قاصراً.. إنقاذ مئات المهاجرين عبر البحر المتوسط خلال 24 ساعة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أنقذت منظمة أوروبية 228 مهاجراً غير قانوني، من بينهم 51 قاصراً، في أقل من 24 ساعة، كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، عبر البحر المتوسط.

وأوضحت منظمة «أس أو أس ميديتيرانيه» الأوروبية أن عمليات الإنقاذ توزعت على 4 مرات، فقد أنقذت المنظمة يوم السبت في منطقة البحث والإنقاذ المالطية 93 مهاجراً، كانوا على متن قارب خشبي، بينما جرى إنقاذ 88 آخرين بينهم رضيع، كانوا أيضا على متن قارب خشبي، محمل بما يفوق قدرته الاستيعابية في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

وتمكنت المنظمة، الأحد من إنقاذ 22 مهاجراً، كانوا على متن قارب أوشك على الغرق في المنطقة المالطية، كما تم إنقاذ 25 مهاجراً، كانوا على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية، بعد أن واجه صعوبات في المياه الدولية.

الوسوم

البحر المتوسط

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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