في مجال كشف تزييف الوثائق.. السفير المجري ووزير الداخلية يبحثان التعاون الأمني 

بحث وزير الداخلية خالد مازن، مع القائم بالأعمال بالسفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء حسبما أوضح حساب وزارة الداخلية على فيسبوك بحث؛ “برامج التدريب، وتأهيل الكوادر الأمنية لمنتسبي الوزارة في مجال كشف تزوير وتزييف الوثائق والمستندات الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم الجانبين”.

وعبر السفير المجري عن “ارتياحه لما تشهده العاصمة من استقرار أمني أثناء فترة تواجده بها”، مثمنا “جهود وزارة الداخلية في إرساء الأمن داخل البلاد”.

وشارك في اللقاء، “مدير إدارة العلاقات والتعاون صلاح الدين بن سليمان، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمكتب الوزير أبو الربيع سليمان الباروني”.