السفير البنغالي بطرابلس يبحث أوضاع عمالة بلاده في ليبيا

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، مع سفير دولة بنغلاديش لدى طرابلس شميم الزمان، ملف العمالة البنغالية في ليبيا، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، ومعالجة أوضاعها، بما لا يتنافى مع التشريعات النافذة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، إلى مناقشة بعض القضايا بين الجانبين، ومتابعة كل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة في هذا الشأن.

وكان شميم الزمان، قد أكد خلال لقائه بوزير العمل والتأهيل على العابد الرضا، قدرة بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة الماهرة المدربة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، في إطار العمل على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

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