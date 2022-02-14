تحت اسم «مبادرة الإنقاذ».. سليمان البيوضي يقترح حلًا ثالثًا لأزمة الانتخابات

طرح المرشح للانتخابات الرئاسية «سليمان البيوضي» الأحد، مقترح وصفه بـ “مبادرة لإنقاذ الانتخابات”، قال إنه يقدمها لكل الأطراف المتخاصمة ولعموم أبناء الأمة الليبية كحل ثالث يصل بالليبيين لانتخابات وطنية عامة في أقرب الآجال واتفاق ضامن بين كل الأطراف.

وقسم «البيوضي» مبادرة إنقاذ الانتخابات، التي نشرها عبر حسابه على فيسبوك؛ إلى «5» محاور رئيسية ابتدأها بمجلس النواب، الذي رأى أن “يعقد جلسة عامة في أجل أقصاه 9 مارس 2022، ويقر فيها التعديلات المطلوبة على قانون رقم 1 لسنة 2021 وتضمين مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعديلات المطلوبة لإنجاز وإعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية”.

ونص بند البرلمان في المبادرة على أن “يحدد يوم 25 يونيو 2022 موعداً للتصويت للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ويحدد يوم 8 أغسطس 2022 موعداً للتصويت للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية متزامنة مع الانتخابات التشريعية، على أن يُجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة بعد هذه الجلسة ولا يعتد بهما”.

وفي ثاني بنود المبادرة فيخص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي اقترح «البيوضي» أن “تعيد فتح التسجيل أمام الناخبين لمدة 30 يوماً تبدأ يوم 10 مارس 2022 وتنتهي يوم 20 إبريل 2022، فيبدأ تسليم البطاقات الانتخابية للمسجلين الجدد من 1 حتى 15 يونيو 2022، وتعلن المفوضية القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في يوم 10 إبريل 2022، ثم تعلن القوائم الأولية للمترشحين في الانتخابات البرلمانية يوم 24 إبريل 2022”.

والمحور الثالث من المبادرة؛ تم تخصيصه للمرشحين للانتخابات الوطنية، وجاء فيه أنه “بالنسبة للمرشحين الرئاسيين، تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على عقد لقاء عام لكل المرشحين الرئاسيين في مدينة سرت لتوقيع ميثاق وطني يلتزم بنقاط ثلاث”.

وتابع؛ “أولاً: الإعتراف بنتائج الإنتخابات وممارسة حقهم القانوني في الطعن ضدها، و يقررون جميعا باحترام نتائج القضاء الوطني. ثانياً: ألا يختار أي منهم شاغلي منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة من المرشحين المنافسين. ثالثاً: احترام قرارات المنتخب رئيسا للبلاد و تنفيذها دون مماطلة أو تسويف”.

وأردف «البيوضي»؛ “أما بالنسبة للمرشحين البرلمانيين، فتعمل المفوضية الوطنية العليا بالتعاون مع فروع الدوائر الإنتخابية في ليبيا على توقيع تعهد من كل المرشحين البرلمانيين باحترام نتائج الانتخابات و الاعتراف بها”.

وخصص «البيوضي» رابع بنود المبادرة لــ: «حكومة تسيير الأعمال» ورأى أن “تصبح ميزانيتها من الربع الثالث والرابع للعام 2022، مخصصة فقط لتقديم الخدمات وتسييرها، فيما يتعهد رئيس وأعضاء الحكومة بتسليم السلطة فور إعلان النتائج النهائية واختيار السلطات التنفيذية الجديدة، وأي عضو للحكومة مترشح للانتخابات التشريعية يتوقف عن ممارسة عمله فور صدور قرار مجلس النواب وإذا قرر رئيس الحكومة الاستمرار في ترشحه للانتخابات الرئاسية فيسمي مجلس النواب رئيساً للحكومة التسييرية من داخل الحكومة أو خارجها في يوم 9 مارس 2022”.

وجاء في البند الخامس؛ توصيات تجاه “مسار المصالحة والعدالة و الدستور”، مُقترِحاً أن “يتولى رئيس الدولة المنتخب الإشراف على حوار مجتمعي في القضايا الثلاث بما يضمن مشاركة كل الليبيين وإبداء رأيهم، مع احترام المؤسسات المنتخبة سابقاً ورأيها في هذا الشأن، وبانتهاء أعمال الحوار المجتمعي يعمل مجلس النواب الليبي «المنتخب 2022» على تشريع التوافقات المجتمعية وتنظيمها، قبل إصدارها كقانون من الرئيس”.

وانتهى المرشح الرئاسي سليمان البيوضي في مبادرته إلى القول أنها “محاولة لمعالجة أزمة سياسية وإنقاذ العملية الانتخابية وهي قابلة للقبول والتعديل”، داعياً كل الأطراف المتنازعة للاحتكام للحلول السلمية و”ليذهب الجميع موحدين لصناديق الإقتراع وليقرر الليبيون بإرادتهم الحرة من يمثلهم في إدارة الدولة ويجددوا شرعية مؤسساتهم، إذ لم يعد من المقبول استمرار نهج التصادم وإغفال رأي أبناء الأمة و خياراتهم”-وفقاً لخاتمة المبادرة”.

وجاء في مقدمة «البيوضي» التي استهل من خلالها مبادرته بمقدمة قال فيها إنه “في الوقت الذي كان قرابة 2.5 مليون ليبية وليبي ينتظرون الذهاب لصناديق الإقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التنفيذية والتشريعية، بعد سنوات طويلة من حرمانهم هذا الحق، تعثرت العملية الانتخابية”.

وأضاف محذراً مما قد تنزلق إليه أحوال البلاد، موضحًا أن “ليبيا تقف على شفا انفجار جديد بسبب الاختلاف حول المخرج الملائم لهذا الانسداد، وحماية للعملية السياسية من الذهاب “للخيارات المؤلمة”، مردفًا أنه “وبصفته صاحب مصلحة في العملية الانتخابية واستناداً على قيم الدولة المدنية و التداول السلمي على السلطة، تقدم بهذه المبادرة”.