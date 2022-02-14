فرج ياسين: الإخوان يسعون جاهدين لبقاء مفاصل الدولة تحت سيطرتهم

أكد السياسي الليبي ورئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقا، فرج ياسين، أن “الإخوان يسعون جاهدين لبقاء مفاصل الدولة تحت سيطرتهم، ومن خلفهم القوى المسلحة التي تتبعهم، ولو كان الأمر سيؤدي إلى تفتيت البلاد”.

وقال «ياسين»، في تصريح لسكاي نيوز عربية إنه” يظل تنظيم الإخوان مسيطرًا على المنطقة الغربية، ويشكل هناك الدولة التي يريدها وفق منظوره”.

وأردف أن “الهدف هو خلق حرب أهلية داخل طرابلس، وفتنة بين المليشيات تتحول إلى بركة دماء؛ لتكون الحصيلة تقسيم البلاد، وجعل موطئ قدم دائم للتنظيم”.

وشدد «ياسين» على أن “هذا السيناريو مدعوم من جهات خارجية، تسعى إلى الهيمنة على مقدرات الليبيين، وأمام هذا الخطر الحقيقي، فلا يمكن سوى دعم حكومة باشاغا، التي اختارها مجلس النواب، في ظل هذا الظرف الحساس؛ لأنه الخيار الأفضل حاليا”، خاتمًا أن “التصعيد يهدد وحدة البلاد”.