العباني: أليس بيننا رجل رشيد في ليبيا يدعونا إلى نبذ العنف والكراهية

قال محمد العباني:” شركاء الوطن، أليس بيننا رجل رشيد يدعونا إلى نبذ العنف والكراهية وإبعاد ويلات العنف والاقتتال ونشر الحب والسلام” .

وأضاف العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” :” إن ليبيا من الدول التي تزخر بالرجال العظام، فمنهم من قضى نحبه ومنه من ينتظر، وكما يرحل عنا العظماء، فإن نساءنا قادرات على إنجاب الأعظم”.

وتابع:” الشرفاء العظام، درر، لن تجدهم على سطح مياه البحار ولا شطأنه، بل هم في القيعان”.

واستطرد:” من يبحث عن العظماء، عليه إجادة الغوص في القيعان، ولا أعتقد أن ذلك بعزيز، وإن كانت القدرة على الغوص ليست بالأمر الهيّن، فهي أيضا ليست مستحيلة”.

واختتم العباني قائلا:” لقد حان زمن الغوص لاستخراج الدرر، متسائلا:” فهل نحن فاعلون، فماذا تنتظرون أيها الوطنيون؟ “.