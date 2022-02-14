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العباني: أليس بيننا رجل رشيد في ليبيا يدعونا إلى نبذ العنف والكراهية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد العباني:” شركاء الوطن، أليس بيننا رجل رشيد يدعونا إلى نبذ العنف والكراهية وإبعاد ويلات العنف والاقتتال ونشر الحب والسلام” .

وأضاف العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” :” إن ليبيا من الدول التي تزخر بالرجال العظام، فمنهم من قضى نحبه ومنه من ينتظر، وكما يرحل عنا العظماء، فإن نساءنا قادرات على إنجاب الأعظم”.
وتابع:” الشرفاء العظام، درر، لن تجدهم على سطح مياه البحار ولا شطأنه، بل هم في القيعان”.
واستطرد:” من يبحث عن العظماء، عليه إجادة الغوص في القيعان، ولا أعتقد أن ذلك بعزيز، وإن كانت القدرة على الغوص ليست بالأمر الهيّن، فهي أيضا ليست مستحيلة”.
واختتم العباني قائلا:” لقد حان زمن الغوص لاستخراج الدرر، متسائلا:” فهل نحن فاعلون، فماذا تنتظرون أيها الوطنيون؟ “.

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صحيفة الساعة 24

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