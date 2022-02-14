أعيان بني وليد: تشكيل حكومة جديدة التفاف على إرادة الشعب الليبي

رفض أعيان بني وليد، تشكيل حكومة جديدة، وأعلنوا أن مرشحهم الوحيد هو سيف الإسلام القذافي.

وقال أعيان بني وليد، في بيان لهم، أنهم يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها دون إقصاء أي أحد.

وأضاف البيان:” البيان: نرفض ما صدر عن ما يسمى المجلس الأعلى لقبائل ورفلة ونعتبره جسم مشبوه” .

وتابع البيان:” نرفض تشكيل حكومة انتقالية بقيادة أشخاص ساهموا في دمار الوطن وضياع ثرواته” .

واستطرد البيان:” نرفض ما صدر عن البرلمان والدولة من تشكيل حكومة، ونعتبره التفافا على إرادة الشعب”.

وأكد البيان، على رفضه لما قامت به الأجسام المتهالكة من تمديد الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات، بحسب تعبير البيان الصادر.