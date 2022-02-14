باشاغا: الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة

قال رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق، مجددًا في الوقت نفسه التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتحدث باشاغا في كلمة مسجلة، نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”، عن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة، قال إنها سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف.

وتابع: “بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع”، لافتا إلى أنه “تلقى العديد من الاتصالات بالتهنئة من الدول الصديق والشقيقة والذين أبدوا دعمهم لتشكيل الحكومة”.

وأردف: “ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل أن تنال الثقة”، مشددًا على أن “عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة”.

وذكّر باشاغا، في حديثه، بالسنوات العشر الماضية، والتي شهدت عمليات “تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية”، مشيرًا إلى أن الجميع “أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا بأن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره. قيمتنا في تنوعنا ومصيرنا واحد”.

وأضاف أن “التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني”، وأن “الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع”.

واختتم حديثه بقوله: “أقدر قدر الرجال ولا داعي للقلق والقادم أفضل وسنطوي جراحنا إلى الأبد دون ظلم أو تهميش وسنحيا بسلام وننطلق نحو غد مزدهر”.