ضبط متورطين في جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي

ضبط أفراد مركز شرطة الصابري في بنغازي، شخصين تورطا في جرائم سرقة بالإكراه.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطنين ببلاغ إلى المركز حول تعرضهما للسرقة من شخصين مسلحين، حيث كلف فريق التحري في المركز بالاستدلال والتحقيق في الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وتوصل فريق التحري إلى شخصين من ذوي السوابق، تنطبق عليهما نفس المواصفات التي أدلى بها الشاكيين، حيث جرى إعداد كمين لهما، وضبطهما في محطة وقود النايلي بمنطقة الصابري، وكانا في حالة سكر ظاهر، وعثر بحوزتهما على سلاح ناري وقنبلة يدوية «رمانة»، وقنينة صغيرة بها مواد مسكرة، وقطعة بنية اللون يشتبه أنها مخدر الحشيش.

ونقل المتهمان إلى المركز ، ثم استدعي الشاكيان، الذين تعرفا عليهما، وأفادا بأنهما نفس الشخصين الذين سرقا أغراضهما بقوة السلاح، واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وبعدها أحيلا إلى النيابة العامة.