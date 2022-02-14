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الاتحاد الأوروبي: نحن من أكبر مقدمي المساعدة في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال الاتحاد الأوروبي:” من مصلحتنا أن تصبح ليبيا، دولة مستقرة وآمنة وموحدة ومزدهرة”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له: ”نسعى لمساعدة البلاد والشعب الليبي على العودة إلى السلام واستئناف الانتقال إلى الديمقراطية”.

وأضاف البيان أن ”الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر مقدمي المساعدة في ليبيا، وندعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في الأزمة الليبية”.

ولفت البيان إلى أن ”مشروعات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي والخدمات الصحية”.

وتابع البيان: ”يذهب جزء مهم من دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا إلى حماية ومساعدة المهاجرين واللاجئين والفئات الضعيفة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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