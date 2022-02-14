قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، نحن من أوقفنا الانتخابات المعيبة وحكومة الدبيبة هي الشرعية وتصريحات المشري ليست ملزمة لنا.

أضاف في تصريحات صحفية أن القوات العسكرية تنتظر بيان مجلس الدولة بشأن الحكومة والتوصل إلى تفاهمات بشأن بقاء الحكومة أو رحيلها، والتشكيلات المسلحة والقيادات العسكرية والأمنية تفهمت الوضع وأن حكومة الوحدة مازالت قائمة.

وتابع أن جلسة اليوم تأجلت بسبب دواعي أمنية، وتكليف حكومة جديدة لن يكتمل إلا بالتوافق بين المجلسين، و لن نكون محطة يعبر بها مجلس النواب لتحقيق مآربه، ومجلسنا سيجتمع قريبًا ليقرر موقفه في جلسة رسمية.

وواصل قائلًا أن النواب حاول تغيير محافظ المصرف المركزي ولكن الدولة رفض وفشل مشروعه للسيطرة على بيت مال الليبيين، و تناقشنا مع النواب حول 4 مسارات وما يهمنا بالأساس هو الدستور.