بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 14 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 14 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر علي اغلب مناطق غرب ليبيا هذا اليوم وليوم الغد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بدايةً

من يوم الأربعاء مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار جيدة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة يوم الخميس قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء بوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18- 23) مْ وتسجل انخفاض تدريجي من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا اليوم على سهل بنغازي – مرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي صباح الباكر على بعض مناطق الخليج و أقصى الساحل الشرقي، وتتكاثر السحب الممطرة يوم الخميس.

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة تكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (17-21) مْ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء:صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة نشطة احيانا اليوم على غدامس مثيرة للأتربة والرمال تحول مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية على غدامس وتشمل يوم الخميس باقي المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21 -26)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي من مساء يوم الغد على غدامس ويشمل يوم الخميس باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:51)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:51).