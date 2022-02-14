قشوط: الوضع مختلف مع حكومة “باشاغا” بعد التفاهمات التي وصل إليها مجلس النواب

أكد الباحث السياسي محمد قشوط، أنه “سيكون هناك حكومة شرعية نالت الثقة، تسعى لتمكين نفسها، وحكومة انتهت ولايتها ورغم ذلك تسعى إلى الاستمرار في السلطة”.

وقال قشوط؛ في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”؛ إن “الوضع اختلف عما كان عليه الحال إبان حكومة فائز السراج، التي عولت دائما على شماعة الاعتراف الدولي، حيث إن الأمر تغير في ظل التفاهمات التي وصل إليها مجلس النواب”.

وختم موضحًا أن “المجتمع المجتمع الدولي لم يتمكّن من تقديم الدعم الكافي لعقد الانتخابات، في حين أن الأمم المتحدة صرحت بأن تغيير الحكومة الليبية هو قرار سيادي لا تتدخل فيه”.