عقيل: الأمريكان والروس والإنجليز هم القوة القاهرة التي تحدث عنها السايح

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل، إن: السفير الأمريكي وجه أوامره للسائح بعدم إصدار القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة لتضمنها سيف الإسلام القذافي، و الأمريكان والروس والإنجليز دمروا الانتخابات في صراع على سيف الإسلام القذافي.

وتابع قائلًا في تصريحات صحفية أنه لو استمر سيف في الترشح لأشعلت الولايات المتحدة ليبيا من خلال المرتزقة السوريين والقوات التركية التابعة لها، و الدول الثلاث هي القوة القاهرة التي تحدث عنها عماد السايح.

وتابع أن الميليشيات كانت على علم بأنها إذا رشت السايح بالماء فإنها سترش بالنار والدم من المجتمع الدولي، و الأطراف السياسية الليبية قررت استثمار الفراغ الذي أحدثه فشل الانتخابات.

واختتم قائلًا أن الأطراف السياسية استفادوا من الوضع لتمديد بقائهم في السلطة إلى أقصى مدى، و مفوضية الانتخابات أنجزت بنية تحتية لوجستية غاية في التطور والأهمية.